РИА Новости: глава "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран задержан в Москве

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Президента "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана задержали в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас с ним работают правоохранители. Подробности задержания и в рамках какого уголовного дела оно проводилось, не сообщаются.

"РАТМ Холдинг" – объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. Предприятия расположены в регионах европейской части России и Сибири.

Ранее суд Ростова-на-Дону арестовал замминистра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлану Гадарову. По данным инстанции, в конце прошлого года Гадарова в своем служебном кабинете получила взятку в размере не менее 80 тысяч рублей.

В частности, она получила деньги за создание условий для признания его победителем по результатам закупки, последующего заключения контрактов на оказание услуг и подписание документов о приемке оказанных услуг.

