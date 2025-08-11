В Дагестане арестован экс-гендиректор "Газпром трансгаз Махачкала" Гусейнов

Фото: makhachkala-tr.gazprom.ru

Советский районный суд Махачкалы арестовал до 6 октября бывшего гендиректора "Газпром трансгаз Махачкала" Керима Гусейнова. Об этом РИА Новости рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

По ее словам, экс-гендиректора обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации имущества.

Как выяснили правоохранители, Гусейнов, занимая должность в "Газпром трансгаз Махачкала", обманом завладел чужим имуществом, используя свое служебное положение и действуя в составе организованной группы. После этого он легализовал незаконно приобретенное.

Ранее уголовное дело было возбуждено по статьям о крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями против чиновников Минобразования Ингушетии.

Установлено, что в 2021–2022 годах они занимались хищением средств, которые государство выделяло на компенсации педагогам, подготовку и проведение ЕГЭ. Чтобы скрыть преступление, чиновники подделывали договоры и акты выполненных работ. Ущерб оценивается в 10,7 миллиона рублей.