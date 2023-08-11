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Суд арестовал подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

В частности, арест до завершения расследования назначили шестерым обвиняемым в убийстве. Следствие продлится 30 дней.

Отмечается, что задержанные являются гражданами Колумбии. В ходе обысков у подозреваемых обнаружили винтовку, четыре пистолета, автомат, шесть пистолетных обойм калибра 9 миллиметров, две обоймы калибра 5,56 миллиметра, несколько коробок с боеприпасами калибра 9 миллиметров, три осколочные гранаты и несколько килограммов наркотических веществ.

На Вильявисенсио напали после предвыборного мероприятия вечером 9 августа в столице Эквадора. Он получал угрозы и был убит тремя выстрелами в голову в Кито. Во время стрельбы были ранены девять человек.

Одна из крупнейших банд Эквадора Los Lobos взяла на себя ответственность за убийство Фернандо Вильявисенсио. Причиной содеянного представители группировки назвали "невыполнение обещаний" и коррумпированность.

Журнал передает, что Los Lobos угрожает и другим политикам. В частности, Яну Топику, который выдвигается от альянса "За страну без страха".

Миссия Организации американских государств по наблюдению за выборами призвала остальных кандидатов усилить меры безопасности, а власти страны – гарантировать неприкосновенность участникам избирательного процесса. Пять из семи кандидатов в президенты Эквадора уже заявили о приостановке своих кампаний.

После инцидента президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в стране на 60 дней. С этого момента мобилизованы местные вооруженные силы.

По последним опросам, Вильявисенсьо не набирал достаточного количества голосов для победы в выборах.

ЧП на 60 дней объявили в Эквадоре из-за убийства кандидата в президенты