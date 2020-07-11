Обвиняемых в убийстве восьмилетней девочки на Сахалине арестовали

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Суд на Сахалине заключил под стражу семейную пару, которые обвиняются в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Сахалинской области.

"Следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления, ими оказались семейная пара без определенного места жительства: 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина. В настоящее время задержанным предъявлено обвинение", – говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируются убийство и насильственные действия сексуального характера, а женщине — похищение человека. Расследование уголовного дела продолжается.

Об исчезновении ребенка стало известно 6 июля. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в лесу недалеко от села Ожидаева Холмского района было обнаружено тело ребенка.

Сообщалось, что на теле были выявлены следы насильственной смерти. По информации СК, смерть девочки наступила в день ее исчезновения.

