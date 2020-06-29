Тело пропавшей 13-летней девочки нашли в Тульской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Тульской области полицейские нашли тело 13-летней девочки. Об этом пишет пресс-служба регионального управления СК.

Известно, что о пропаже ребенка стало известно три дня назад, 25 июня. Девочка ушла из своего дома и не вернулась.

На поиски были направлены сотрудники полиции, МЧС, УФСИН, военные, а также добровольцы отряда "Лиза Алерт". Труп ребенка нашли 29 июня около 21:40 в лесопарке у поселка Бородинский Киреевского района.

На месте происшествия проводят работу следователи. Для выяснения причин смерти ребенка назначена экспертиза.

По факту случившегося открыто уголовное дело.

Ранее труп ребенка нашли в реке в Смоленской области. На теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти.