На Сахалине нашли тело пропавшей 8-летней девочки

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На Сахалине найдено тело пропавшей 8-летней девочки.

Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, об исчезновении ребенка стало известно в понедельник, 6 июля.

"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве недалеко от села Ожидаева Холмского района обнаружено тело девочки", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на трупе были выявлены следы насильственной смерти. По информации СК, смерть девочки наступила в день ее исчезновения.

Следствие уже установило лица, которые могут быть причастны к убийству. По данным портала Sakh.com, в преступлении подозревается семейная пара – мужчина 1971 года рождения и женщина 1988 года рождения.

По предварительной информации, мужчина изнасиловал девочку перед убийством.

Ранее тело пропавшей 13-летней девочки нашли в Тульской области. Для выяснения причин смерти ребенка была назначена экспертиза.