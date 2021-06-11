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Общество

13:55

Элджея могут лишить водительских прав

суды происшествия общество

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Мировой суд в столице рассмотрит дело рэпера Элджея, находившегося за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказавшегося проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщает РИА Новости.

"Судебный участок мирового судьи № 160 зарегистрировал дело о привлечении Узенюка А. К. к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ", – уточнили в суде.

Также стало известно, что дело рассмотрят 23 июня. Соответствующая статья предполагает санкцию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

В Сети ранее появилось видео, на котором сотрудники ГИБДД пытались остановить рэпера Элджея на проспекте Маршала Жукова, однако артист резко нажал на газ. Его удалось остановить в Московской области.

Музыкант отказался от медицинского освидетельствования, у него также нашли неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения.

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