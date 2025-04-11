Суд в Москве приостановил работу ресторана после отравления роллами

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Люблинский суд Москвы приостановил на 60 суток работу ресторана на Совхозной улице после того, как у людей, употребивших роллы этого заведения, было зафиксировано инфекционное отравление. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал виновной Елену Усманову в совершении административного правонарушения по статье "Нарушение закона в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Ранее сотрудники сети японских ресторанов "Тануки" были уволены из-за несоблюдения стандартов чистоты в ресторане. Кроме того, СМИ сообщили, что по результатам лабораторной экспертизы в образцах блюд из этого заведения были обнаружены бактерии кишечной палочки.

Компания после проведенной проверки решила усилить контроль за чистотой в точках питания, а также предложила любому представителю СМИ заглянуть на кухни "Тануки" и убедиться в соблюдении всех норм и стандартов работы.

