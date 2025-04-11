Суд в Москве оштрафовал Собчак за неоплату другого штрафа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд в Москве наложил штраф на журналистку и блогера Ксению Собчак за несвоевременную оплату другого административного штрафа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебной инстанции.

При этом сумма взыскания не уточняется, как не раскрывается, за что именно Собчак получила первое наказание.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам блогера Надин Серовски. Причиной стало непредоставление налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока. ФНС уведомила о своем решении шесть российских банков.