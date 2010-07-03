Эксперт назвал возможные последствия списания долгов за газ Чечне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов за газ, которое отменил Верховный суд Чечни, могло разрушить коммунальную систему РФ. В этом уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, передает ИА "НСН".
По словам эксперта, решение простить долги изначально было нелегитимным.
"Это был бы крайне негативный прецедент для всей страны. На этом основании и исходя из существующих правовых норм, я думаю, было принято это решение", – сказал Пикин.
Он добавил, что новое решение, вероятней всего, станет окончательным и отмену списания долгов не станут оспаривать.
В январе 2019 года суд Грозного по требованию прокуратуры постановил списать долги населения за газ в размере более девяти миллиардов рублей. Отмечалось, что требования погасить долги создавали социальную напряженность.
11 апреля Верховный суд Чечни отменил принятое ранее решение.
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