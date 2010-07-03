Верховный суд отменил решение о списании долгов за газ жителям Чечни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Верховный суд Чечни отменил решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики, сообщает ТАСС.

Апелляцию, поданную "Газпромом межрегионгаз Грозный", рассматривала коллегия в составе трех судей.

В январе 2019 года Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры республики постановил списать долги населения за газ в размере более девяти миллиардов рублей.

В прокуратуре посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ поддерживает "Газпром межрегионгаз" в судебном споре о списании долгов жителей Чечни за газ. В надзорном ведомстве сообщили, что иск региональной прокуратуры не был обоснован.