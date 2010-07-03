Соловчук рассказал об угрозах Кокорина и ударе Мамаева

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Потерпевший по делу о драках с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина водитель Виталий Соловчук заявил, что после инцидента получил угрозы от футболистов.

"Кокорин крикнул: "Не вздумай писать заявление в полицию, я сфотографировал твои номера, я тебя найду", – цитирует Агентство "Москва" свидетельские показания Соловчука, который в четверг, 11 апреля, выступил на заседании Пресненского районного суда.

Мужчина, который является водителем телеведущей одного из федеральных телеканалов, в то утро припарковался у гостиницы "Пекин". По его словам, в 8:00 в машину на заднее правое сиденье присела девушка, от которой "исходил запах алкоголя". Некоторое время она отказывалась покинуть салон.

"Она говорит – мне холодно, я тут погреюсь. Через некоторое время молодой человек открыл заднюю дверь, взял ее за руку и сказал, что это не их автомобиль. Мужчина вытащил девушку из машины", – утверждает водитель.

Через некоторое время рядом с автомобилем разбили стеклянный предмет. Соловчук вышел из машины и спросил, кто разбил бутылку.

"Начались угрозы, оскорбления, ребята спрашивали, почему я называю петухом кого-то из них. Я не понимал, почему они так говорят, всячески пытался убрать конфликт. Мне непонятно было, почему они были так агрессивно настроены", – указал потерпевший.

Соловчук также воссоздал момент драки. По его словам, "в какой-то момент Мамаев взял его за лицо, за подбородок". Водитель отбежал, но футболист его догнал. "Было несколько ударов кулаком в область лица", – сказал потерпевший. Свои действия мужчина описал как защиту.

"Кокорин-младший попытался меня ударить, я его оттолкнул левой рукой. Это был даже не толчок, скорее защита. Просто выставил руку вперед и положил ему на плечо. После Мамаев в прыжке сбил меня с ног", – резюмировал Соловчук. Избиение длилось около 10 минут. Чтобы от него отстали, мужчина попросил прощения.

В конце своего выступления Соловчук сообщил, что хотел бы оставить вопрос о наказании для спортсменов на усмотрение суда.

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева изменил показания в пользу футболистов

9 апреля на заседании суда выступил свидетель конфликта Карен Григорян. Он подтвердил, что компания действительно села в машину к Соловчуку, подумав, что он таксист. На что водитель якобы сказал: "Я таких петухов не вожу". Молодым людям такое высказывание не понравилось, началась потасовка.

При этом Григорян настаивает, что водитель Виталий Соловчук первым ударил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Он также допустил, что это мог быть не удар, а пощечина.

В октябре 2018 года футболисты и их друзья в центре Москвы избили водителя телеведущей федерального телеканала, а позже в тот же день устроили драку в одном из кафе. Во второй драке пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

По факту происшествий были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Хулиганство" и "Побои". Позже дело переквалифицировали на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

