МУС подтвердил, что выдал ордер на арест экс-президента Филиппин Дутерте

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Палата предварительного производства I Международного уголовного суда (МУС) подтвердила выдачу ордера на арест экс-президента Филиппин Родриго Дутерте по обвинению в преступлении против человечности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В МУС также отметили, что бывшего президента Филиппин подозревают в убийствах, совершенных на территории страны в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что Дутерте был задержан по ордеру МУС сразу после прибытия из Гонконга в Манилу.

До этого прокурор МУС Карим Хан запросил ордера на арест верховного лидера "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани.

Управление прокурора подало сразу два соответствующих ходатайства в палату предварительного производства II суда по ситуации в Афганистане. Как говорится в заявлении, обоих обвиняют в преступлении против человечности в виде преследования по половому признаку в соответствии со статьей Римского статута.