Суд отправил под домашний арест владелицу сети пекарен в Перми, где отравились люди

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Пермскому краю"

Свердловский районный суд Перми отправил под домашний арест на 1 месяц и 27 суток владелицу сети пекарен "Хлебница", клиенты которой отравились после покупки продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебной инстанции.

Пострадавшие в Перми начали поступать в больницу с острыми кишечными инфекциями с 29 декабря 2024 года. Роспотребнадзор подчеркивал, что все они посещали "Хлебницу". У заболевших выявили возбудитель сальмонеллеза.

На данный момент известно, что число пострадавших составляет не менее 80 человек. Однако точное количество еще устанавливается.

После произошедшего региональное управление СК РФ завело уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".