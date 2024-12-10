Нетаньяху предстанет перед судом по делу о коррупции

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 декабря предстанет перед судом. Ему предстоит дать показания по обвинениям в мошенничестве и взятках, сообщает РБК.

Политик проходит в качестве обвиняемого по трем коррупционным делам. Нынешнее заседание должно начаться в 11:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Это решение связано с предполагаемыми военными преступлениями Израиля на территории сектора Газа против человечности.

Комментируя это решение инстанции, МИД Израиля подчеркнул, что к настоящему времени МУС потерял всякую легитимность. В ведомстве обратились к "порядочным" странам с призывом отвергнуть выдачу ордеров.

