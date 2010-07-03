Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:39

В Депздраве прокомментировали увольнение заведующей роддомом № 27

суды происшествия медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Увольнение заведующей роддомом № 27 при городской клинической больнице имени С. Спасокукоцкого Марины Сармосян не связано с уголовным делом о халатности, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В пресс-службе отметили, что в ноябре – декабре этого года в департамент поступили жалобы пациентов на работу роддома. После этого была проведена внеплановая проверка, которая выявила ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Сармосян и заведующими всех отделений. В пресс-службе отметили, что в итоге руководство роддома заменено в полном составе.

"Департамент здравоохранения Москвы заявляет, что не связывает увольнение Сармосян с возбуждением и расследованием уголовного дела о халатности, а тем более с состоявшимся арестом бывшей заведующей", – говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что решение суда о заключении Сармосян под стражу стало потрясением для медицинской общественности.

"Вряд ли врач стала бы скрываться от следствия либо каким-то иным образом препятствовать расследованию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Депздрав будет следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что проверка была организована после публикации в соцсетях одной из женщин, рожавшей в этом роддоме. По словам женщины, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями.

Женщина считает, что это произошло из-за врачебных ошибок, включая передозировку обезболивающими и применение ряда агрессивных тактик, таких как выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть. Малыш выжил, но остался инвалидом.

Суд арестовал бывшую заведующую роддома № 27 за халатность

Новым директором стала врач – акушер-гинеколог высшей категории Елена Семейкина, до этого возглавлявшая родильный дом ГКБ имени Боткина. Позднее будут назначены заведующие отделениями. Родильный дом продолжает свою работу, все пациентки находятся под наблюдением и постоянным контролем медицинского персонала.

В ноябре родильный дом № 27 получил международный статус "Больница, доброжелательная к ребенку". Его присваивают ВОЗ и ЮНИСЕФ. Это значит, что в роддоме делают все, чтобы мама с малышом были вместе с первых минут жизни, даже в палате интенсивной терапии.

В прошлом году Сергей Собянин открыл родильный дом № 27 на севере столицы после капитального ремонта. Расположенный на Коптевском бульваре роддом открыли еще в 1957 году, а с 2014 года он стал структурным подразделением ГКБ имени Спасокукоцкого. После капитального ремонта и переоборудования роддом превратился в современный акушерский стационар на 100 коек. Он соответствует всем мировым стандартам оказания акушерско-гинекологической и неонатальной помощи.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика