В Депздраве прокомментировали увольнение заведующей роддомом № 27

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Увольнение заведующей роддомом № 27 при городской клинической больнице имени С. Спасокукоцкого Марины Сармосян не связано с уголовным делом о халатности, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В пресс-службе отметили, что в ноябре – декабре этого года в департамент поступили жалобы пациентов на работу роддома. После этого была проведена внеплановая проверка, которая выявила ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Сармосян и заведующими всех отделений. В пресс-службе отметили, что в итоге руководство роддома заменено в полном составе.

"Департамент здравоохранения Москвы заявляет, что не связывает увольнение Сармосян с возбуждением и расследованием уголовного дела о халатности, а тем более с состоявшимся арестом бывшей заведующей", – говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что решение суда о заключении Сармосян под стражу стало потрясением для медицинской общественности.

"Вряд ли врач стала бы скрываться от следствия либо каким-то иным образом препятствовать расследованию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Депздрав будет следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что проверка была организована после публикации в соцсетях одной из женщин, рожавшей в этом роддоме. По словам женщины, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями.

Женщина считает, что это произошло из-за врачебных ошибок, включая передозировку обезболивающими и применение ряда агрессивных тактик, таких как выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть. Малыш выжил, но остался инвалидом.

Суд арестовал бывшую заведующую роддома № 27 за халатность

Новым директором стала врач – акушер-гинеколог высшей категории Елена Семейкина, до этого возглавлявшая родильный дом ГКБ имени Боткина. Позднее будут назначены заведующие отделениями. Родильный дом продолжает свою работу, все пациентки находятся под наблюдением и постоянным контролем медицинского персонала.

В ноябре родильный дом № 27 получил международный статус "Больница, доброжелательная к ребенку". Его присваивают ВОЗ и ЮНИСЕФ. Это значит, что в роддоме делают все, чтобы мама с малышом были вместе с первых минут жизни, даже в палате интенсивной терапии.

В прошлом году Сергей Собянин открыл родильный дом № 27 на севере столицы после капитального ремонта. Расположенный на Коптевском бульваре роддом открыли еще в 1957 году, а с 2014 года он стал структурным подразделением ГКБ имени Спасокукоцкого. После капитального ремонта и переоборудования роддом превратился в современный акушерский стационар на 100 коек. Он соответствует всем мировым стандартам оказания акушерско-гинекологической и неонатальной помощи.

