Гособвинение удовлетворено решением суда по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

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Обвинение удовлетворено приговором суда по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", заявил старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры России Александр Коробейников.

"Суд назначил наказания, близкие к максимальным", – приводит слова Коробейникова ТАСС.

Адвокаты пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, которых признали виновными в халатности, планируют добиваться их полного оправдания.

Защитник первого пожарного Светлана Тарасюк рассказала, что доказательств виновности пожарных нет. По ее словам, наказание является несправедливым и незаконным.

"Я более трех лет изучала это дело и пришла к убеждению, что пожарные действовали на пределе своих возможностей и сделали все, что смогли в тех обстоятельствах, и никаких норм не нарушали", – отметила Тарасюк.

Адвокат Бурсина Александр Полковников заявил, что все доказательства свелись к представлению должностных инструкций и копий нормативных актов.

"Суд также не принял во внимание и показания свидетелей из числа специалистов в области пожаротушения, которые подтвердили, что пожарные действовали в строгом соответствии с боевым уставом пожарной охраны и другими нормативными актами. Суд расценил их как "ведомственный сговор", при этом доводов своей правоты также не привел", – отметил Полковников.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.

При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети. Еще свыше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.

Суд назначил бывшему гендиректору компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой наказание в виде 14 лет колонии общего режима, гендиректору "Зимней вишни" Надежде Судденок – 13,5 года лишения свободы, техническому директору компании-собственника Георгию Соболеву – 11 лет лишения свободы, главе компании по обслуживанию противопожарной системы Игорю Полозиненко и ее сотруднику Александру Никитину – 6,6 и 5,6 года соответственно, руководителю тушения пожара Андрею Бурсину и пожарному Сергею Генину – 6 и 5 лет лишения свободы, а охранника Сергея Антюшина приговорили к 8 годам колонии общего режима.

