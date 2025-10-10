Дрейфовавший в Охотском море Пичугин предстанет перед судом

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Выживший после 2 месяцев дрейфа на катамаране в Охотском море Михаил Пичугин предстанет перед судом, заявил РИА Новости представитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По словам собеседника агентства, расследование уголовного дела в отношении Пичугина завершено. Он обвиняется в использовании заведомо подложного документа, нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Он уточнил, что обвиняемый в июле прошлого года предоставил в отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области договор купли-продажи маломерного судна, в который лично внес недостоверную информацию о характеристике подвесного лодочного мотора. На основании этого документа судно допустили к эксплуатации.

Кроме того, Пичугин знал о неисправности системы охлаждения двигателя, но он ее не устранил и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания, рассказали в управлении.

"В ходе следования произошел отказ подвесного лодочного мотора, что привело к потере способности безопасного управления судном и длительному бесконтрольному его дрейфу в акватории Охотского моря", – пояснили в ведомстве.

В начале августа 2024 года братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в плавание на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Охи в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Спустя время связь с судном пропала. В середине октября того же года лодку нашли в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья.

Выживший участник путешествия сказал, что его родственники умерли от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.