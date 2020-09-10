Суд приговорил боксера Кушиташвили к 3 годам условно за нападение на росгвардейца

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Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор был вынесен в 235-м гарнизонном военном суде. Кроме того, боксеру отменили домашний арест, заменив на подписку о невыезде. В прениях сторон государственное обвинение запросило 3 года лишения свободы условно.

При этом защита спортсмена просила учесть его характеристики из Федерации бокса, а также помощь детским домам, дому инвалидов, а также дому престарелых. Так, Кушиташвили в своем последнем слове попросил дать ему возможность исправиться, а также отстаивать честь страны на международном ринге.

Кушиташвили и его друг боксер Овик Оганнисян были задержаны в столице 2 февраля. Согласно версии следствия, у Георгия был обнаружен пакетик с кокаином, а при потасовке он сломал росгвардейцу нос.

В свою очередь, защита до этого утверждала, что сотрудник Росгвардии сам ударился о стену после того, как Кушиташвили по-боксерски резко ушел в сторону. Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Позднее спортсмен признал вину и компенсировал потерпевшему вред в размере 200 тысяч рублей.