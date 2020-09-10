Суд приговорил боксера Кушиташвили к 3 годам условно за нападение на росгвардейца

14:55
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости.
Приговор был вынесен в 235-м гарнизонном военном суде. Кроме того, боксеру отменили домашний арест, заменив на подписку о невыезде. В прениях сторон государственное обвинение запросило 3 года лишения свободы условно.
При этом защита спортсмена просила учесть его характеристики из Федерации бокса, а также помощь детским домам, дому инвалидов, а также дому престарелых. Так, Кушиташвили в своем последнем слове попросил дать ему возможность исправиться, а также отстаивать честь страны на международном ринге.
Кушиташвили и его друг боксер Овик Оганнисян были задержаны в столице 2 февраля. Согласно версии следствия, у Георгия был обнаружен пакетик с кокаином, а при потасовке он сломал росгвардейцу нос.
В свою очередь, защита до этого утверждала, что сотрудник Росгвардии сам ударился о стену после того, как Кушиташвили по-боксерски резко ушел в сторону. Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Позднее спортсмен признал вину и компенсировал потерпевшему вред в размере 200 тысяч рублей.
Кушиташвили временно исключили из состава сборной России по боксу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: