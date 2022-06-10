Прокуратура Франции требует пожизненное заключение для фигурантов дела о терактах 2015 г.

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Прокуратура Франции запросила для фигуранта дела о терактах 2015 года Салаха Абдеслама пожизненное наказание, сообщает агентство France-Presse.

Уточняется, что обвинение потребовало запретить ему возможность выхода из тюрьмы по амнистии.

Для остальных фигурантов дела прокуратура потребовала сроки от 5 лет до пожизненного наказания.

Судебные слушания по делу о терактах 2015 года в Париже начались в 2021 году. Тогда террористы совершили несколько нападений на прохожих, взорвали бомбу у стадиона "Стад де Франс" и взяли заложников в концертном зале "Батаклан". В тот день погибли 130 человек, 350 были ранены.

В подготовке и совершении этих преступлений обвиняются 20 человек. Из них только 14 попали на скамью подсудимых. Остальные были ликвидированы или находятся в бегах.