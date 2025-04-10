Житель Кузбасса потребовал признать его родственником Романовых

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Житель Кузбасса обратился в районный суд Кемеровской области с требованием установить факт родства с великим князем Михаилом Александровичем Романовым – младшим сыном императора Российской империи Александра III. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Кузбасса.

Мужчина уверен, что великий князь является его прадедом. Для подтверждения этого факта он представил 128 фотографий со сравнением черт его внешности и облика членов императорской семьи. Поэтому он просит суд провести генетическую экспертизу в учреждении, которое имеет опыт работы с ДНК представителей дома Романовых.

Ранее в столице появился памятник великим князю Сергею Александровичу и княгине Елизавете Федоровне Романовым. Монумент появился у метро "Третьяковская" в честь 160-летия со дня рождения княгини. Автором проекта скульптурно-архитектурной композиции стал художник Георгий Франгулян.

