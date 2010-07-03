Кокорин и Мамаев потратили почти 400 тысяч перед арестом

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев потратили почти 400 тысяч рублей в кафе и стриптиз-клубе, передает Агентство "Москва".

Сумма была озвучена в ходе заседания Пресненского суда Москвы. В "Кофемании" футболисты и их друзья потратили 123 тысячи рублей, а в "Эгоисте" – 264 тысячи.

В эту сумму были включены напитки, в том числе алкогольные, еда и иные услуги заведений.

Ранее сотрудник кафе "Кофемания" рассказал, что в конфликте самым агрессивным был брат Александра Кокорина Кирилл. Именно он ударил одного из посетителей рукой.

В октябре 2018 года футболисты и их друзья в центре Москвы избили водителя телеведущей федерального телеканала, а позже в тот же день устроили драку в одном из кафе. Во второй драке пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

По факту происшествий были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Хулиганство" и "Побои". Позже дело переквалифицировали на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

