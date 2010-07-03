Свидетель назвал самого агрессивного из компании Кокорина и Мамаева

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Брат футболиста Александра Кокорина вел себя агрессивнее других и ударил одного из посетителей кафе. Об этом заявил сотрудник ресторана "Кофемания" в ходе заседания Пресненского районного суда Москвы.

Он рассказал, что сначала завязалась словесная перепалка, а затем – потасовка. При этом Кокорин, Мамаев и их друзья игнорировали просьбы вести себя потише.

"Они либо по жизни неадекватные, либо пьяные", – указал сотрудник "Кофемании".

Он добавил, что руководство кафе, узнав об инциденте, сразу обратилось в правоохранительные органы, передает Агентство "Москва".

В октябре 2018 года футболисты и их друзья в центре Москвы избили водителя телеведущей федерального телеканала, а позже в тот же день устроили драку в одном из кафе. Во второй драке пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

По факту происшествий были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Хулиганство" и "Побои". Позже дело переквалифицировали на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

