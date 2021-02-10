Жительница Орла поругалась с соседкой и засудила МВД

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Жительнице Орла удалось отсудить у МВД 11,9 тысячи рублей. Причиной для иска стало привлечение женщины к административной ответственности за якобы нанесение телесных повреждений соседке, говорится на сайте суда.

"Речь шла о том, что якобы во время словесной перепалки с соседкой по даче орловчанка ногтем поцарапала ей руку, но, как впоследствии было установлено экспертизой, царапины на руке потерпевшей не было, а был обнаружен кровоподтек на внутренней поверхности правого предплечья", – заявили в суде.

По информации ведомства, первый иск к МВД орловчанка проиграла. Однако после апелляции суд встал на сторону женщины. В результате выигравшая в суде компенсировала убытки в 10 тысяч рублей и судебные расходы, составившие 1,9 тысячи рублей.

Ранее к полицейским обратилась жительница Омска, у которой из частного дома на улице Вавилова украли кошку, шубу, бытовую технику, косметику и телефон. Помимо того, из жилья похитили планшет и 15 упаковок кошачьего корма.