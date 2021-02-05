В Вологде брат подсудимого пытался выдать себя за него

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Вологде брат подсудимого Ибрагима Мухарамова, которому предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, пытался выдать себя за него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона.

"Брат Мухарамова предпринял попытку выдать себя за подсудимого, переодевшись в его одежду и закрыв лицо маской. Однако после оглашения приговора он указал, что не является подсудимым", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что после этого Мухарамов был объявлен в розыск. Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили права управлять машиной в течение трех лет.

Ранее суд в столице арестовал таксиста по уголовному делу об аварии из-за выезда на встречную полосу. В результате ДТП пострадала школьница. Таксист покинул место аварии, но его успели задержать у станции метро "Белорусская".

