Жителя Алтайского края задержали за госизмену

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Алтайского края, планировавшего вступить в ряды украинской армии и собиравшего сведения о регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк ведомства.

"УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1991 года рождения, действовавшего в интересах украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России", – говорится в сообщении.

Мужчина установил контакт с представителем террористической организации через интернет. Он подтвердил свои намерения, отправив видеозапись с присягой. После этого по заданию куратора россиянин отправлял ему на электронную почту сведения о расположении воинских частей в регионе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Подозреваемому уже предъявили обвинение и заключили его в СИЗО.

Ранее по делу о госизмене осудили жителя Хабаровского края. Его намерения раскрыли в момент, когда он собирался направить украинской стороне данные о военных объектах в регионе. В результате мужчину приговорили более чем к девяти годам тюремного заключения.

