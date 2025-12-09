Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 15:53

Общество

В Санкт-Петербурге оштрафовали клинику за дискриминацию в вакансии

Фото: depositphotos/dml5050

В Санкт-Петербурге медицинскую клинику оштрафовали за требование приятной внешности в вакансии медсестры. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедев.

По ее словам, ООО "ОЗ Мед" опубликовало на сайте вакансий 2 объявления о поиске кандидаток на работу медсестрой. В первом они указали, что ищут одинокую россиянку в возрасте 45 лет, а во втором – девушку приятной внешности.

"Мировой судья судебного участка № 165 города Санкт-Петербурга признала ООО "ОЗ Мед" виновным по статье 13.11.1 КоАП РФ ("Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера")", – написала Лебедева в телеграм-канале.

Медклинике назначили 2 штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Лебедева отметила, что согласно российскому законодательству, запрещено дискриминировать сотрудников по признакам пола, расы, национальности, языка, цвета кожи, происхождения, инвалидности, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам. Также в этот перечень входят обстоятельства, не связанные с деловыми качествами.

Ранее по просьбе прокуратуры московские суды запретили объявления о найме на работу "только для славян". По документам запрещенными к распространению были признаны отдельные публикации в соцсети "ВКонтакте". В них содержались объявления о поиске бригад и строителей с пометкой "только для славян".

Другой иск относился к сайту, на котором разместили вакансию поваров с такой же фразой. Также еще одно дело направили в суд из-за объявления о поиске няни только славянской внешности. Решения по искам вынесли в феврале – марте этого года.

Читайте также


судыобществорегионы

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика