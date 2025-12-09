В Санкт-Петербурге оштрафовали клинику за дискриминацию в вакансии

Фото: depositphotos/dml5050

В Санкт-Петербурге медицинскую клинику оштрафовали за требование приятной внешности в вакансии медсестры. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедев.

По ее словам, ООО "ОЗ Мед" опубликовало на сайте вакансий 2 объявления о поиске кандидаток на работу медсестрой. В первом они указали, что ищут одинокую россиянку в возрасте 45 лет, а во втором – девушку приятной внешности.

"Мировой судья судебного участка № 165 города Санкт-Петербурга признала ООО "ОЗ Мед" виновным по статье 13.11.1 КоАП РФ ("Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера")", – написала Лебедева в телеграм-канале.

Медклинике назначили 2 штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Лебедева отметила, что согласно российскому законодательству, запрещено дискриминировать сотрудников по признакам пола, расы, национальности, языка, цвета кожи, происхождения, инвалидности, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам. Также в этот перечень входят обстоятельства, не связанные с деловыми качествами.

Ранее по просьбе прокуратуры московские суды запретили объявления о найме на работу "только для славян". По документам запрещенными к распространению были признаны отдельные публикации в соцсети "ВКонтакте". В них содержались объявления о поиске бригад и строителей с пометкой "только для славян".

Другой иск относился к сайту, на котором разместили вакансию поваров с такой же фразой. Также еще одно дело направили в суд из-за объявления о поиске няни только славянской внешности. Решения по искам вынесли в феврале – марте этого года.

