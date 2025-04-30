Суды в Москве запретили объявления о найме на работу "только для славян"

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Суды в Москве по просьбе прокуратуры запретили объявления о найме на работу, в которых содержится пометка "только для славян". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По документам запрещенными к распространению были признаны отдельные публикации в соцсети "ВКонтакте". В них содержались объявления о поиске бригад, строителей и людей на демонтаж с фразой "только славяне". При этом, отметили в суде, дискриминация соискателей по национальному признаку запрещена законом.

Другой иск относится к сайту с объявлениями, на котором размещалась вакансия повара – пекаря блинов с аналогичной пометкой. Кроме того, еще одно дело попало в суд из-за объявления о приеме на работу няни только славянской внешности. Это относится и к публикации с формулировкой "для съемок рекламы требуются мужчины славянской внешности".

Решения по искам были вынесены в феврале – марте 2025 года.

Между тем за последние 19 лет количество россиян, которые никогда не сталкивались с трудовой дискриминацией, увеличилось почти вдвое, с 18 до 33%. Динамика наблюдается с точки зрения места жительства – значение снизилось с 29 до 18%, национальности – с 19 до 18% и вероисповедания – с 6 до 4%. Более частой стала дискриминация по наличию детей.

Как напоминают эксперты, россияне защищены от трудовой дискриминации на законодательном уровне. Получить отказ в приеме на работу возможно только на основании деловых качеств.