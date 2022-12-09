Мосгорсуд взыскал с МВД РФ 1,5 млн руб в пользу журналиста Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московский городской суд взыскал с МВД РФ 1,5 миллиона рублей в соответствии с иском журналиста Ивана Голунова о компенсации вреда, причиненного при попытке фальсификации уголовного дела в его отношении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.

"Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда, причиненного бывшими сотрудниками УВД по ЗАО, взыскав с МВД РФ 1,5 миллиона рублей", – сказал Бадамшин.

В мае 2021 года Мосгорсуд приговорил на сроки от 5 до 12 лет колонии экс-полицейских, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Также суд взыскал с бывших полицейских в пользу Голунова 5 миллионов рублей.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.

Экс-полицейских по делу Голунова приговорили к срокам от 5 до 12 лет колонии

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