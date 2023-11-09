Суд на Сахалине дал почти три года колонии военному за отказ участвовать в СВО

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего, отказавшегося принимать участие в спецоперации, приговорив его почти к трем годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте инстанции.

"За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ ("Неисполнение приказа"), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", – говорится в сообщении.

Суд установил, что военнослужащий, желая избежать участия в СВО, сослался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Отягощающим обстоятельством в деле стало неисполнение приказа в период мобилизации.

До этого бизнесмена из Калининграда осудили за попытку вступить в иностранный легион ВСУ. Ему назначили 11 лет исправительной колонии строгого режима. Вместе с этим предпринимателя лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в течение двух лет.

