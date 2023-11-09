Сервис Airbnb обязали выплатить 6 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Фото: airbnb.ru

Сервис для бронирования отелей Airbnb получил штраф в размере 6 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян в РФ. Такое решение было принято в судебном участке мирового судьи в Москве № 422, пишет ТАСС.

Airbnb признали виновным по статье "Повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных граждан Российской Федерации".

Этим летом компания уже получала штраф на 2 миллиона рублей за аналогичное правонарушение.

Airbnb – сервис для публикации и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Сайт предоставляет платформу для установления контакта между хозяином и гостем. В 2022-м площадка временно прекратила работу с российскими пользователями из-за начала спецоперации.

Этот же судебный участок 9 ноября оштрафовал на 1 миллион рублей ирландскую криптовалютную биржу Coinbase. Компания также была признана виновной за отказ локализовать данные россиян в РФ.

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