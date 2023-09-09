Суд арестовал экс-директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток

Фото: телеграм-канал Mash

Смольнинский районных суд Санкт-Петербурга арестовал экс-директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Виктора Трухина на срок до 7 ноября 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Отмечается, что Трухин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Растрата").

"Трухин просил домашний арест. Защита обратила внимание, что Трухин активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний", – уточнили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что Трухин причинил ущерб НИИ на сумму 436 746 816 рублей.

В полиции 7 сентября сообщили, что Трухин пропал в Москве. По информации источника, 6 сентября в правоохранительные органы обратилась дочь Трухина и сообщила о его пропаже. Она рассказала, что последний раз видела отца 3 сентября. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

Позже стало известно, что Трухин был уволен с поста директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА после проведения в заведении плановой проверки.