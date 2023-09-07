В Петербурге уволили пропавшего в Москве директора НИИ вакцин и сывороток

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Виктор Трухин был уволен с поста директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА после проведения в заведении плановой проверки. Об этом сообщается на сайте ФМБА РФ.

Отмечается, что во время проверки удалось обнаружить нарушения, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности.

"За допущенные нарушения 4 сентября 2023 года директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Трухин Виктор Павлович был уволен по решению руководителя Федерального медико-биологического агентства", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трухин пропал на территории Москвы. Как отмечали источники в правоохранительных органах, днем ранее, 6 сентября, в полицию обратилась его дочь.

Женщина добавила, что последний раз видела своего отца 3 сентября, после чего он перестал выходить на связь. В связи с произошедшим была начата проверка.



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