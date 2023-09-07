Глава петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА пропал в Москве – СМИ

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Глава Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА РФ Виктор Трухин пропал в Москве. Об этом РИА Новости сообщил источник в полиции.

По информации источника, 6 сентября в правоохранительные органы обратилась дочь Трухина и сообщила о его пропаже. По словам женщины, в последний раз она видела отца 3 сентября. На следующий день Трухин перестал выходить на связь.

Правоохранители организовали проверку.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России занимается разработкой и созданием вакцин, отмечается на сайте организации.

Ранее спасатели в Туве начали поиски двухгодовалой девочки, которая пропала вечером 6 сентября. Она была под присмотром родственницы до пропажи. Однако та отвлеклась по хозяйству и не заметила, как ребенок убежал. Сначала ее поиски проводили родственники, но это не привело к положительному результату.

На этом фоне региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица", чтобы дать юридическое основание для продолжения поисков. Девочку искали 57 человек и 15 единиц техники.

7 сентября спасатели нашли девочку, пропавшую в Бай-Тайгинском районе в Туве. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Сейчас ее осматривают врачи.

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