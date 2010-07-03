Суд продлил арест фигуранту дела фонда Baring Vostok Дельпалю

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Басманный районный суд столицы продлил арест фигуранту дела фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Дельпаля до 13 октября 2019 года", – заявила судья Юлия Сафина.

Отмечается, что адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения Дельпалю на домашний арест, подписку о невыезде либо отпустить под залог в размере пяти миллионов рублей и квартиры в Хамовниках стоимостью более 20 миллионов рублей, принадлежащей супруге Дельпаля.

По мнению защиты, главным свидетельством невиновности Дельпаля является то, что он не совершал преступную сделку, которая послужила поводом для возбуждения уголовного дела.

Сам Дельпаль заявил в зале суда, что не чувствует себя виноватым и не понимает, почему был задержан. "Я не имею никаких должностных полномочий для принятия подобных решений от имени Baring Vostok", – заявил бизнесмен в свою защиту.

При этом следствие наставило на продлении срока ареста Дельпаля на три месяца. Прокурор и представители потерпевшей стороны ходатайство следователя поддержали в полном объеме.

Ранее Басманный районный суд столицы продлил срок домашнего ареста до 13 октября 2019 года основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Как полагает следствие, Майкл Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составила всего 600 тысяч рублей.

Также по уголовному делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, а также гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.

