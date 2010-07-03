Шестун обвенчался в "Матросской тишине"

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о коррупции, обвенчался в следственном изоляторе "Матросская тишина". Об этом его супруга сообщила агентству "Интерфакс".
"Церемония прошла сегодня в полдень в храме СИЗО. Обряд длился около 40 минут. Александр Вячеславович выражает признательность руководству изолятора за организацию венчания и предоставленные нам минуты", – рассказала Юлия Шестун.
Супруги обменялись кольцами. По окончании церемонии Шестуну пришлось вернуть свое кольцо жене, так как носить украшения в СИЗО запрещено.
Шестуна задержали и арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий летом 2018 года. Позднее следствие переквалифицировало действия чиновника на особо крупное мошенничество, легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и незаконную предпринимательскую деятельность.
По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании.
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