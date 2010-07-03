Кадыров прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

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Рамзан Кадыров пообещал трудоустроить в грозненском "Ахмате" Александра Кокорина и Павла Мамаева после колонии, передает РБК.

По словам лидера Чечни, нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" "совершили большую ошибку". "Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс", – добавил Кадыров.

Глава республики подчеркнул, что не ставит под сомнение правильность решения судебной инстанции, однако выразил сожаление о необходимости слишком долгого заключения спортсменов. Он предположил, что это отдалит спортсменов от большого футбола.

В среду, 8 мая, суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева – к 1 году 5 месяцам. При этом им зачтут день в СИЗО за полтора в колонии. Таким образом, Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, а Мамаеву – 6,5 месяцев.

Младший брат Кокорина Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, а детский тренер Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.

8 октября 2018 года молодые люди стали участниками двух драк в центре столицы. Сначала они избили водителя ведущей одного из федеральных каналов Виталия Соловчука, а затем в кафе "Кофемания" – главу Минпромторга Дениса Пака. Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

