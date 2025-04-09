Ходатайство об аресте ректора ПсковГУ Ильиной поступило в суд

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Ходатайство следователей о заключении под стражу ректора Псковского госуниверситета (ПсковГУ) Натальи Ильиной поступило в Псковский городской суд. Об этом РИА Новости рассказали в суде.

По данным агентства, в настоящее время ректор ПсковГУ находится в суде для избрания меры пресечения.

Ильина была задержана 8 апреля по делу о мошенничестве. По версии следствия, ректор трудоустроила в университет несуществующего сотрудника, в результате чего она присвоила около 10 миллионов рублей.

Также Ильина купила 2 квартиры в Москве стоимостью примерно 40 миллионов рублей. Их площадь составила около 58 квадратных метров и около 50 квадратных метров соответственно.

Источник в полиции рассказал СМИ, что основную часть дохода ректора составляла не зарплата, а средства, которые она получила в результате мошеннической схемы, в рамках которой начисляла сотрудникам вуза якобы повышенную зарплату.

