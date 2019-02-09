Суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Головинский суд Москвы продлил срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, освобожденного по делу об изготовлении взрывчатки и задержанного по делу о хулиганстве. Он останется под стражей еще на 72 часа – до 16:00 12 феврале, передает "Интерфакс".
Суд удовлетворил ходатайство адвоката Светланы Сидоркиной, которая попросила предоставить защите 72 часа для сбора характеризующих Мифтахова материалов. Аспиранта подозревают в хулиганстве.
Речь идет о расследовании нападения на офис партии "Единая России" в Ховрине в январе 2018 года, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. Митфтахов заявил, что отрицает причастность к преступлению и считает свое дело сфабрикованным. Следствие полагает, что он входит в анархическое объединение "Народная самооборона".
О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля. Полиция вышла на него в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшейся самодельной взрывчатки в Балашихе 11 января. 7 февраля Мифтахова освободили без предъявления обвинения, после чего сразу задержали по делу о хулиганстве.
Один из опознающих не узнал аспиранта. Второй человек, который должен был присутствовать на опознании, по непонятной причине отсутствовал.
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