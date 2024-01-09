Гражданина США арестовали по делу о наркотиках в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Гражданина Соединенных Штатов Америки Роберта Вудлэнда Романова заключили под арест в Москве в рамках расследования дела о наркотиках. Соответствующее решение принял Останкинской суд столицы.

"Постановлением Останкинского районного суда Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнд Роберту Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 5 марта", – передает РИА Новости сообщение суда.

Мужчину подозревают в покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств.

Ранее представители ГИБДД обнаружили более 30 свертков с неизвестным белым порошком в машине хоккеиста Дмитрия Химушкина. Инцидент произошел на 16-й Парковой улице.

Автомобильные инспекторы остановили автомобиль Toyota Camry, на водительском кресле которого находился 46-летний хоккеист. Указывалось, что он заметно нервничал во время общения с сотрудниками Госавтоинспекции.



"Московский патруль": суд арестовал наркоторговца, который сбывал товар через закладки