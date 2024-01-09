09 января, 11:50Происшествия
Гражданина США арестовали по делу о наркотиках в Москве
Фото: Следственный комитет РФ
Гражданина Соединенных Штатов Америки Роберта Вудлэнда Романова заключили под арест в Москве в рамках расследования дела о наркотиках. Соответствующее решение принял Останкинской суд столицы.
"Постановлением Останкинского районного суда Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнд Роберту Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 5 марта", – передает РИА Новости сообщение суда.
Мужчину подозревают в покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств.
Ранее представители ГИБДД обнаружили более 30 свертков с неизвестным белым порошком в машине хоккеиста Дмитрия Химушкина. Инцидент произошел на 16-й Парковой улице.
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