Почти 9 тонн наркотиков конфисковали в Боливии

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Правоохранители Боливии конфисковали рекордно большую партию наркотиков в истории государства – 8,7 тонны. Об этом боливийский президент Луис Арсе написал в соцсети X.

По его словам, злоумышленники планировали направить партию в Нидерланды. Арсе добавил, что это самая крупная конфискация наркотиков в истории Боливии.

Вместе с тем он уточнил, что стоимость изъятой партии оценивается в 526 миллионов долларов. Веществом были пропитаны деревянные доски, которые должны были экспортировать. В рамках операции были задержаны четыре человека, в том числе владелец компании, которой принадлежал груз.

Между тем глава МВД Боливии Карлос дель Кастильо отметил, что маршрут преступников должен был пролегать через Перу и Панаму. После груз планировали отправить в Европу.

Ранее стало известно, что таможенники Псковской области изъяли полтонны наркотиков на общую сумму 800 миллионов рублей. Как уточнили в Федеральной таможенной службе РФ (ФТС), уроженцы Сербии везли вещество двумя партиями в тягачах.

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