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18:22

Прокуратура требует от "Победы" снять запрет на провоз оружия

суды транспорт

18:22

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Заместитель столичного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте обратился в суд с просьбой признать незаконным запрет лоукостера "Победа" на перевозку оружия, боеприпасов и патронов на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского суда Москвы.

В числе требований – уравнение правил авиакомпании с нормами ФАП-82 "Об утверждении федеральных авиационных правил".

Это не единственный иск, поданный в Шербинский суд против "Победы". Ранее прокуратура решила судиться с авиакомпанией из-за платной регистрации. Дата рассмотрения заявления будет назначена в течение ближайших дней.

Претензии к перевозчику надзорное ведомство предъявило, изучив жалобы и обращения граждан. Ознакомившись с записями пассажиров в Сети, прокуратура выявила неправомерные требования "Победы" к клиентам.

суды транспорт

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