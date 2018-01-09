Суд в Голландии подтвердил право России на марку водки "Столичная"

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Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право России на использование марки водки "Столичная".

Правообладателем бренда признали предприятие "Союзплодоимпорт". В связи с этим суд постановил запретить компании Spirits International, зарегистрированной в Люксембурге, продавать спиртной напиток под названием "Столичная" в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах, сообщает издание De Telegraaf.

В марте 2015 года суд первой инстанции признал права России на марки "Столичная" и "Московская", однако решение было обжаловано в апелляционном суде.

Марки "Столичная" и "Московская" вместе с водкой "Русская" и шампанским "Советское" входят в портфель брендов компании "Союзплодоимпорт", которая с 2002 года распоряжения товарными знаками на алкоголь от имени РФ.

Ранее неизвестные в Дании украли из бара самую дорогую бутылку водки в мире. Ее стоимость оценивают в 1,3 миллиона долларов.