Экс-сотрудники Google обвинили компанию в дискриминации белых мужчин

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Два экс-сотрудника Google – Джеймс Деймор и Дэвид Гудман – подали на компанию в суд, обвинив в дискриминации.

Как сообщает "Газета.ру" иск был направлен в Верховный суд Санта-Клары в штате Калифорния. По утверждению истцов, во время работы в Google их дискриминировали из-за цвета кожи и политических взглядов.

"Деймор, Гудман и другие пострадавшие были подвергнуты остракизму, ущемлению достоинства и наказанию за политическое инакомыслие, а также за грех появиться на свет белым мужского пола", – сказано в тексте документа.

Представители компании Google, со своей стороны, заявили, что "с нетерпением ждут" судебного разбирательства и готовы защититься от обвинений Деймора.

Ранее также стало известно, что защита уволенного из Google Деймора собирается подать коллективный иск против компании.