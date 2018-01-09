Экс-сотрудники Google обвинили компанию в дискриминации белых мужчин

9 января, 12:32
Фото: depositphotos/wolterke
Два экс-сотрудника Google – Джеймс Деймор и Дэвид Гудман – подали на компанию в суд, обвинив в дискриминации.
Как сообщает "Газета.ру" иск был направлен в Верховный суд Санта-Клары в штате Калифорния. По утверждению истцов, во время работы в Google их дискриминировали из-за цвета кожи и политических взглядов.
"Деймор, Гудман и другие пострадавшие были подвергнуты остракизму, ущемлению достоинства и наказанию за политическое инакомыслие, а также за грех появиться на свет белым мужского пола", – сказано в тексте документа.
Представители компании Google, со своей стороны, заявили, что "с нетерпением ждут" судебного разбирательства и готовы защититься от обвинений Деймора.
Ранее также стало известно, что защита уволенного из Google Деймора собирается подать коллективный иск против компании.
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