Google посчитал самые популярные запросы года

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Корпорация Google представила самые быстрорастущие запросы пользователей в 2017-м году. Самым быстрорастущим запросом в категории "События и явления" стала жеребьевка чемпионата мира 2018. В топ-3 вошли чемпионат мира по хоккею 2017 и Кубок конфедераций, сообщает пресс-служба Google.
В 2017 году из жизни ушли многие культовые личности, которые внесли огромный вклад в искусство, музыку, театр и кино. Некоторые из них стали олицетворением целой эпохи. В топ-3 самых быстрорастущих запросов в категории "Утраты года" попали артисты Вера Глаголева и Дмитрий Марьянов, а также вокалист группы Linkin Park – Честер Беннингтон.
В 2017-м году в российскую культуру ворвался рэп. Главной звездой трендов стал Oxxxymiron и его баттл с рэпером Гнойным. В русскоязычном YouTube видео набрало 28 млн просмотров за 4 месяца.
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