Google заподозрили в слежке за пользователями Android

22 ноября, 15:45
Фото: depositphotos/prykhodov
Компанию Google подозревают в сборе геолокационных данных пользователей смартфонов Android даже после отключения ими этой функции вручную.
Информацию корпорация начала получать в начале 2017 года при помощи базовых станций сотовых операторов. Слежка велась даже за выключенными смартфонами, отмечает "Газета.ру". Не спасало от сбора информации и отсутствие SIM-карты в гаджете.
Опрошенные западными СМИ эксперты полагают, что Google собирала данные о геолокации для улучшения таргетинга своей рекламы.
Ранее опасность для пользователей интернет-магазина AliExpress обнаружили на сайте компании. Оказалось, что с портала пользователей переправляли на страницу, где содержится вирус, ворующий персональные данные. Неполадки нашли и устранили еще в октябре, но мошенники могут продолжить распространение вредоносной программы при помощи фишинга.
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