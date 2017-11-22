Пользователи AliExpress оказались в опасности

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Опасность для пользователей интернет-магазина AliExpress обнаружили на сайте компании.

Оказалось, что клиенты могли быть перенаправлены на другой сайт с вредоносным кодом, который ворует персональные данные, сообщает "Лента.ру".

Экспертам удалось обнаружить неполадки еще в октябре и быстро исправить их. Однако специалисты считают, что мошенники могут распространять опасные ссылки с помощью фишинга. Злоумышленники запрашивают во всплывающем окне данные банковских карт. Такие случаи учащаются перед новым годом, а также в преддверии Черной пятницы.

Ранее программисты нашли вымогающий деньги шифратор для гаджетов на платформе Android. Вирус может попасть в смартфон или планшет под видом обновления или активации Adobe Flash Player.