"Система" подала иск к "Роснефти" и "Башнефти" на 330 млрд рублей

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АФК "Система" подала иск к "Роснефти" и "Башнефти" на 330 миллиардов рублей о возмещении ущерба, сообщает ТАСС.

В компании считают, что в течение 2017 года НК "Роснефть" и АНК "Башнефть" предпринимали недобросовестные действия для разрушения корпоративной стоимости АФК "Система" и доведения ее до банкротства.

В "Системе" также подчеркнули, что готовы к скорейшему урегулированию конфликта "на честной и объективной основе".

7 декабря "Роснефть" и "Башнефть" подали иск к АФК "Система" на 131 млрд рублей стало известно о подаче иска "Башнефтью" и "Роснефтью" к АФК "Система" на 131,6 млрд рублей. В заявлении говорится, что дивиденды на такую сумму компания вывела из "Башнефти" с 2009 по 2014 год.