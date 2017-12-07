"Роснефть" и "Башнефть" подали иск к АФК "Система" на 131 млрд рублей

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НК "Роснефть" и АНК "Башнефть" 7 декабря подали иск в Арбитражный суд республики Башкортостан к АФК "Система" и компании "Система-Инвест" о возмещении убытков в размере 131,6 млрд рублей.

Сумма иска равна дивидендам, которые ответчики вывели из АНК "Башнефть" с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов, сообщает Управление информационной политики ПАО "НК "Роснефть".

"Роснефть" напомнила, что суд первой инстанции установил, что АФК "Система" незаконно владела активами в период предшествующий возврату компании в государственную собственность по решению суда. "С помощью различных схем, в том числе и в форме незаконной выплаты беспрецедентных по размеру дивидендов в свою пользу, [АФК "Система" ] последовательно выводила средства из "Башнефти", необходимые для обеспечения нормальной, бесперебойной и технически безопасной работы Общества", – говорится в сообщении "Роснефти".

В "Роснефти" сообщили, что предприняли максимум усилий, чтобы достигнуть мировое соглашение. Компания была готова помочь АФК "Система" организовать кредит для погашения ущерба.