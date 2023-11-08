Суд отправил в СИЗО нижегородца, желавшего воевать на стороне ВСУ

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Суд арестовал жителя Нижегородской области, который подозревается в попытке вступления в ряды Вооруженных сил Украины для участия в боевых действиях против РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, нижегородец установил контакт с представителями украинской военизированной террористической организации. Мужчина хотел вступить в нее, чтобы принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, заявили силовики.

Жителя региона задержали при попытке выезда на территорию Украины. Были возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации и о госизмене. Суд заключил россиянина в СИЗО.

8 ноября стало известно, что ФСБ задержала жителя Бурятии за склонение военных к переходу на сторону ВСУ. В ведомстве заявили, что мужчина был пособником украинской разведки.

Как уточняли силовики, он передавал российским бойцам ложную информацию, дискредитирующую ВС РФ, а после предлагал выйти на связь с представителями украинских спецслужб и батальона "Азов" (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация).

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ